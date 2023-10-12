大陸一名男子日前在網路上買東西，豈料送貨員將包裹送到府時，他人正好不在，家裡也沒有人能幫忙代領，但他查看包裹進度卻顯示「已簽收」，起初擔心是有人亂拿，調監視器後發現竟是家中的狗幫忙領取，讓他看了非常詫異。

根據《全景速遞》報導，大陸四川一名男子日前不在家，未料送貨員正好送來他網購的包裹，但家裡又沒有人能幫忙代領，豈料他查看追蹤物流進度時，卻發現已被簽收，他擔心包裹被別人亂領走，趕緊調閱院子的監視器，發現簽收人竟是他養的兩隻狗。

從監視器畫面顯示，送貨員先是在門口大喊有包裹，隨後一隻黃棕色的狗跑出來，咬著包裹返回家裡，但還有一件沒領取，送貨員趕緊呼喊想將狗叫回來，換另一隻黃金獵犬跑過去叼，狗狗們將包裹放到自家門口後，還擔心有東西沒拿，一度追著送貨員跑。

男子看了哭笑不得，將監視器畫面分享至網路，累積252萬觀看次數，不少網友笑翻表示「這幾隻狗狗聰明到要成精了」、「我養的邊境牧羊犬之前也幫我簽收過，甚至還把包裹拆了，當時簽收單上寫著家人，如果沒看監視器，我還真不知道是誰收的、「狗狗最後還懂送客，超有禮貌」、「專業簽收員」、「送貨員似乎也看傻了」。