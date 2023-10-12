大陸四川一間高中的操場日前突然出現「天坑」，地面陷落導致14名學生和1名老師掉落至地面下方的化糞池，校方得知消息後，第一時間派人前往救援，所幸無人傷亡，目前意外發生的原因仍在調查中。新聞曝光後引發熱議，網友都同情表示「肯定心靈受創了。」

綜合陸媒報導，這起事件發生在四川省眉山市仁壽縣華達綜合高中，10月10日學校操場因不知名原因塌陷，導致14名學生和1名老師掉進地底下的化糞池內，校方得知後第一時間派人救援。從網路上流傳的影片可以看到，一群人拿著長梯等工具在塌陷處救援，還有一些身穿校服的學生圍在旁邊，以手遮掩口鼻。

大陸記者向仁壽縣教育部查證，工作人員表示真有其事，但沒有任何人在意外中受傷，校方也在第一時間展開救援，並對現場採取安全措施，目前具體情況仍在調查中，學校操場也已修繕完畢。仁壽縣應急管理局則稱，該校操場和化糞池約在2004年建成，具體塌陷的原因尚在釐清中，全縣也正在排查化糞池的安全問題。

新聞曝光後，不少人都相當同情這15名師生的遭遇，紛紛留言，「求這些人的心理陰影面積」、「心靈受到的傷害難道不算傷嗎？」、「掉下去的人起碼一個月以內吃的飯都不覺得香了吧」、「光看這個新聞都覺得要聞到味道了」、「學校應該要給這些師生精神賠償費」、「希望不會有同學拿這件事開玩笑」。