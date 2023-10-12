在許多歷史劇中都可以看到，有些角色在即將被賜死前，會拿出「免死金牌」來保命。唐朝功臣錢鏐（音同流）因為幫忙平定軍閥，獲得皇帝賞賜的免死牌「錢鏐鐵券」以表嘉獎，未料這塊鐵券卻在近500年後的明朝才真正發揮作用，救了錢氏後人一命。

根據大陸節目《國寶檔案》介紹，唐朝錢寧二年（西元895年），吳越王錢鏐接到來自上司董昌的任命，稱要升他為兩浙都指揮使，因為董昌準備在越州（現浙江紹興）建立割據政權造反，錢鏐雖然和董昌私交很好，卻選擇效忠朝廷，幫助唐昭宗平定軍閥董昌，唐昭宗十分開心，於是賜給錢鏐一張免死牌，也就是後世所稱的「錢鏐鐵券」。

錢鏐鐵券形似瓦片，上面以金書寫了333字的詔書，包含錢鏐的爵銜、官職和受封的功績等，除此之外還寫明了可以免除錢鏐9次死罪，他的子孫後代則可以免除3次死罪，唐昭宗還感念錢鏐的忠誠，在詔文中寫道，他會永遠記得錢鏐的功績，使錢氏一家世襲榮寵、永保富貴。

錢鏐鐵券起初一直被供在杭州的錢氏祖廟，北宋滅亡後，錢氏後人帶著鐵券一路南遷，最後定居在現在的浙江台州臨海，且接下來的100年，鐵券一直由錢氏家族收藏。豈料後來元朝軍隊攻破臨海，導致鐵券意外丟失，直到56年後，元朝至順二年（西元1331年），一名漁夫在打魚時意外撈到錢鏐鐵券，錢氏後人得知消息，趕忙將其買回收藏。

這麼多年來，鐵券始終沒有派上用場。明朝洪武二十四年（西元1391年），錢氏後人錢用勤因涉嫌貪汙稅糧被抓，當時明太祖朱元璋對貪汙官員懲罰嚴厲，錢用勤的兒子錢怞（音同仇）擔心父親被處死，於是抱著「死馬當活馬醫」的心態，帶錢鏐鐵券到都城南京見朱元璋，沒想到朱元璋竟真的免除了錢用勤的死罪。

因為朱元璋也想效仿古代皇帝的作法，給明朝的開國功臣們頒賜鐵券，卻從未見過鐵券的真面目，於是向錢怞借用了錢鏐鐵券，並以此為打樣，製作屬於明朝的「免死牌」，不久後就將鐵券還給錢怞，讓他帶回家好好珍藏。