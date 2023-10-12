身為萬獸之王的獅子，僅憑牠鋒利的爪子，很少有動物能輕易逃脫，不過英國攝影師過去曾在肯亞的自然保護區，目擊落單公獅遭水牛群起圍攻後，竟秒變膽小貓咪，夾著尾巴跳上樹求生，狼狽模樣讓人抱以同情之際，也忍不住被逗笑了。

英國攝影師查爾斯（Charles Comyn）過去和妻子相偕前往肯亞的馬賽馬拉自然保護區（Maasai Mara）遊玩，沒想到意外目擊了一隻落單公獅被非洲水牛群起圍攻的驚險瞬間。查爾斯指出，當時公獅看見一隻剛出生不久的水牛，想進一步獵殺果腹，不料很快就被一群水牛識破，並一路群起追殺。

勢單力薄的公獅眼看情況不妙，只能夾著尾巴逃到樹上，眼神透露著驚恐，但憤怒的水牛群聚在樹下，遲遲不肯散去，隨著時間一分一秒地過去，公獅的體力逐漸耗盡，幾乎快撐不下去。

查爾斯表示，那是一個令人毛骨悚然的時刻，公獅無法堅持太久，就在眾人以為牠注定在劫難逃時，竟突然迸出一聲絕望的咆哮後，火速從樹上跳下拔腿狂奔，最終消失在灌木叢裡。查爾斯坦言，這是一個十分難得的體驗，「我們會永遠記得這個畫面」。

畫面曝光後，不少網友也被這幕景象給看傻眼了，紛紛留言調侃，「想不到平常威風八面的獅子在自己地盤上也會有碰壁的時候呀」、「獅子真是偷雞不著蝕把米，想獵殺小牛結果反倒被牛群集體追殺」。