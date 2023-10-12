大陸一名野生動物攝影師日前至山東東營，看到一隻中型猛禽「花澤鵟（音同狂）」追青蛙，但牠並未打算將對方吞下肚，反而還模仿起青蛙跳躍的模樣，似乎把獵物玩弄於股掌之間，攝影師將畫面分享至網路，不少網友直呼太有趣。

大陸一名野生動物攝影師在抖音帳號「美華影像」分享影片，指當時他到山東東營保護區進行拍攝，看到一隻雌性花澤鵟飛了下來，抓住地面上一隻青蛙，當時牠似乎已經吃飽了，所以並未馬上吃掉獵物，反而還與對方玩了起來，像是在模仿青蛙跳。

影片中可見，花澤鵟故意讓青蛙逃走，隨後跟在牠的背後，之後又將青蛙壓在爪子下，經過幾回合後，青蛙似乎累到不想動，但花澤鵟看起來仍意猶未盡。不少網友表示「就像是貓戲老鼠，沒想到猛禽也會玩」、「一個蹦一個跳」、「這隻小鷹真調皮」。

花澤鵟又名鵲鷂，是鷹科鷂屬的鳥類，分布在俄羅斯、大陸、蒙古和朝鮮等，冬季至東南亞、印度等地過冬，棲息於低山丘陵、草地、河谷、沼澤和沼澤草地等，主要以小鳥、老鼠、蛙類、蜥蜴、蛇、昆蟲等小型動物為食，雄性花澤鵟體色是黑白兩色，背部有明顯的「三叉戟」特徵，雌性則是暗褐色，尾羽呈現灰褐色夾雜黑褐色橫斑。