英國一名男子日前在院子的池塘中拍攝到驚人畫面，一隻青蛙的整個頭部被一條蛇牢牢含在口中，正當以為牠難逃一死之時，青蛙突然劇烈掙扎了起來，接著後腿用盡全力一蹬，瞬間從蛇的口中逃出，眼見有一線生機，牠立刻匆忙離開現場，只留下還沒回過神的蛇。

根據《獨立報》報導，英格蘭伍斯特郡（Worcestershire）一名55歲男子博德爾（Niki Bodell）日前在住家池塘拍攝到驚人畫面，一條長約3英尺的蛇（約91.4公分）的蛇張開嘴巴，將一隻青蛙的頭部含在口中，青蛙看似難逃死劫，一動也不動地任蛇吞嚥，好像已經接受即將成為美味大餐的事實。

豈料幾秒後牠突然開始激烈掙扎，後腿蹬了好幾下還是被蛇牢牢含在嘴裡，牠用盡全力蹬了最後一下，整個身體帶著蛇一起翻轉，隨後竟真的重獲自由，青蛙發現一線生機後，立刻慌忙地逃離現場，只留下還沒從衝擊中回過神的蛇留在原地發呆。

博德爾受訪表示，他今年7月在院子裡安裝了一個新的野生動物池塘來取代原本的錦鯉池，想試看看能不能吸引青蛙上門，未料前陣子他去打理池塘的時候，卻發現這場精彩的獵捕大戰，「我們不想干擾自然，所以就讓動物們盡情戰鬥吧。」

青蛙是蛇常見的食物之一，近日網路上也流傳另一段青蛙「極限逃生」的影片，一隻青蛙趴在鐵門的欄杆上，蛇以懸空的方式牢牢咬住牠的右後腿，青蛙為了生存，不斷奮力向上爬，直到蛇不小心鬆口了，牠快速地拔腿就跑，爬上鐵門的最高處，以跳躍的方式走了一段距離，隨後跳到建築的牆壁上，雖然蛇一發現失手就快速在下方追趕，但青蛙仍順利逃過死劫。