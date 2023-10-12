古代帝王為了換取邊疆和平，和親一直是維持外交的手段之一，像是漢朝時期，皇室就經常與北方匈奴和親，最有名的莫過於王昭君。不過在婚姻制度上，兩邊卻存在極大差異，尤其是匈奴人「父妻子繼、兄死娶嫂」的奇葩風俗，讓重視倫理綱常的中原王朝十分不齒，但之所以能歷久不衰，跟保護女人孩子、防止財產流失，以及確保人丁興旺息息相關。

根據《新浪網》報導，父妻子繼、兄死娶嫂的奇葩風俗，是匈奴特有的「收繼婚制」，意即匈奴家庭中，身為一家之主的父親死了之後，家中長子就可以娶後母為妻；若是哥哥、弟弟死了，活著的男丁就能將寡居的嫂嫂或弟妹納為己有。不過這樣的現象，看在中原王朝眼中無疑是「亂倫」，不被漢人社會所接受。

以王昭君為例，當年她透過和親的方式嫁給了呼韓邪單于之後，不久就經歷了喪夫之慟，事後雖然請求回到中原故里，卻被漢成帝回絕，命令她遵從「胡俗」，因此再嫁呼韓邪單于嫡子復株累單于。後來復株累單于也因病去世，王昭君只好再嫁給復株累的弟弟、繼任為搜諧若鞮單于的且糜胥，不過婚後不到兩年，王昭君便抑鬱而亡，年僅30多歲。

事實上，收繼婚制之所以在匈奴歷久不衰，背後有3大關鍵，首先是為了保護女人和孩子，眾所皆知，草原遊牧民族逐水草而居，遵循弱肉強食的叢林法則，由於男人戰死頻繁，女人和孩子失去男人保護便很難獨立生存，所以很快就會嫁給家族其他成員尋求庇護。

其次是防止財產流失，匈奴生存條件惡劣、資源匱乏，一旦男人死後，妻子若是外嫁勢必會帶走家族中的牛羊等財物，還會造成勞動力減少。最後是確保人丁興旺，古代醫療條件差，尤其是草原上的生育存活率更低，女人自然得承擔著延綿子嗣、壯大部落的重責大任。