歐洲地區的林蛙每到繁殖季節，雄蛙就會出現瘋狂交配行為，試圖在短時間內與雌性啪啪，不過雄性林蛙數量通常比雌性還多，多隻雄蛙交疊在雌蛙身上，恐會導致雌蛙喪命，雌蛙因而發展出活命機制，例如模仿雄蛙叫聲，甚至還會假死。

根據《LiveScience》報導，歐洲林蛙（Rana temporaria）在繁殖季節聚集於水池進行交配，雄蛙會進入瘋狂繁殖的狀態，不過此時雄蛙數量遠多於雌蛙，經常出現一隻雌蛙身上交疊6隻或以上的雄蛙，形成「交配球」（mating ball）的結構，使雌蛙受傷而死亡。

德國柏林自然歷史博物館研究員迪特里（Carolin Dittrich）提到，雌性林蛙為了避免被雄蛙強制交配而死亡，發展出3種應對策略，例如當雌蛙還沒準備好要交配時，發現有雄蛙爬上來，會趕緊轉身仰面，使雄蛙泡在水中，牠們為了避免溺水而鬆手，雌蛙就能擺脫雄蛙的控制，有些雌蛙還會模仿雄蛙的叫聲，使對方誤以為認錯了。

最後一種則是「裝死」，當有雄蛙試圖交配時，雌蛙會躺在水裡，呈現四肢伸直的狀態，一動也不動約2分鐘左右，待雄蛙離開後就會恢復體力。迪特里表示，「對於我們來說，雌性像是在裝死，不過目前無法證明是否為有意識的行為，還是遇到壓力的自然反應」，自然界中確實有部分物種會透過裝死來避免交配，例如蜻蜓、蜘蛛、歐非肋突螈。