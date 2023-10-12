近日網路上瘋傳一段「海鷗吃海星」的影片，一隻海鷗吞嚥到一半，似乎因為海星體型太大而卡在喉嚨與口腔內，露出部分海星的身體，造型看起來就像是「異形觸手」一樣，驚悚的畫面引發網友熱議。事實上，海鷗吃海星並不罕見，只是要吞下一隻完整的海星，對於海鷗來說是件困難的事。

從網路瘋傳的影片中可以看到，一隻海鷗進食到一半，海星卡在牠的口腔內，就像是驚悚科幻電影裡的「異形觸手」，詭異的造型讓網友都嚇一大跳，紛紛留言，「牠看起來好像很後悔吃了海星」、「天啊！我從來不知道海鷗會吃海星」、「我以前很喜歡海鷗，直到我看到這段影片」、「克蘇魯重生了！（Cthulhu，《克蘇魯神話》中的神靈，頭部像章魚，且臉上長有無數觸角）」。

根據《Vancouver Is Awesome》報導，加拿大溫哥華史丹利公園生態學會（Stanley Park Ecological Society）的成員荷琳達（Dacyn Holinda）表示，海鷗吃海星其實不罕見，「雖然看起來有點愚蠢，但海鷗這麼做是有原因的，牠們屬於超級機會主義（Opportunistic）的捕食者，如果看到一個獵物覺得能吃就會行動。」

此外海鷗通常被視作「不那麼聰明的鳥類」，所以不會花太多心思去想「這是不是一個好主意？」或「這是不是真的食物？」，荷琳達說，「如果牠們認為可以放進嘴裡，就會去嘗試一下。」

不過海鷗在獵食海星時，「吞嚥」會成為最大的難關，荷琳達指出，海鷗無法咀嚼，只能使用喉嚨的肌肉，肌肉會將海星擠壓成適合進食的形狀，只不過需要花一段時間才能將完整的海星吞嚥下去，如果感覺獵物太大，牠們也能逆向將海星吐出。雖然吞嚥海星對海鷗來說是一項艱鉅的考驗，然而一旦成功了，就能得到巨大的回報，「海星實際上能提供很多營養。」