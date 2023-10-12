許多人喜歡前往海產店吃新鮮水產，不過日前卻有網友看見驚奇一幕，只見一隻魟魚竟然玩性大發，撐起身體靠在魚缸邊緣使出「水槍攻擊」，不斷朝著前方吐水，調皮模樣讓網友笑噴，更打趣說「別吃了！養來當寵物吧！」

有網友近日在臉書社團《爆廢公社二館》分享一段有趣畫面，雖然影片只有短短6秒，但調皮魟魚撐起身體，靠在魚缸邊緣使出「水槍攻擊」，一口接著一口噴水，影片還搭配「Biu Biu」音效，滑稽模樣逗笑上千網友。

不少人看了打趣笑說「別吃了！養來當寵物吧！」、「像小屁孩一樣」、「就算行為很屁，但讓人生不了氣」；不過也有人擔心魟魚小命不保，求情喊別吃牠。

事實上，海洋生物使出「水槍攻擊」並非首次，過去國立海洋科技博物館就曾分享餵食秀，只見魟魚看到靠近的食物就化身「激動哥」，猶如要衝出水族箱一樣；而調皮的箱魨則擅長吸飽了水，再向保育人員噴水搗蛋。

值得注意的是，魟魚常被誤會成「笑臉」的部位，是由口器和呼吸孔所組成，大家以為的「眼睛」其實是魟魚的鼻腔，牠真正的眼睛在背部，平時不容易看見。