古代封建社會相當看重一個人的出身，就連皇帝選擇皇后也一樣，對於女方家世背景有一定的要求，然而在明朝卻有個特殊現象，大多數的皇后都出身貧寒，大陸歷史作家指出，背後原因與明太祖朱元璋有關，因為擔心後宮干政、外戚專權的慘劇再度發生，於是規定後代子孫的皇后必須是良家女子。

大陸歷史作家張程指出，明朝歷代皇帝立的皇后，除了明成祖朱棣娶了開國元勛徐達的女兒為妻外，其他皇帝的皇后大多都出身於普通老百姓或基層官員之家，比如明宣宗朱瞻基一生經歷兩任皇后，第一任出身於百戶（官名，六品）之家，第二任則是縣里主簿（官名，九品）的女兒，都只能算是普通家庭。

張程表示，明朝皇后大多出身貧寒的原因與明太祖朱元璋有關，他吸取了前朝後宮干政和外戚專權的歷史教訓，下令子孫迎娶后妃時，必須選擇良家女子，並且特別強調禁止大臣進獻女子，因此後來的明朝皇室都是從民間廣選秀女，接著再從秀女中選擇皇后人選。

張程提到，婚姻並不是男女兩人之間的事，還關係到他們背後兩個家族的利益，對於普通老百姓來說，當然希望透過婚姻來實現家族社會階層的向上躍進；然而對於皇室來說，已經擁有足夠高的社會地位和足夠多的財富，所以並不關心社會流動，只關心挑選出來的皇后，是否有利於維護皇權的專制，因此選擇一個出身貧寒、沒有根基的人當皇后，有利於幫皇帝杜絕後宮干政的隱患。