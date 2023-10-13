琵琶鼠魚因為專吃水底藻類及垃圾，又有清道夫、垃圾魚之稱，沒想到大陸一名男子竟然將琵琶鼠魚當作生魚片大快朵頤，還說琵琶鼠魚的天敵就是他，畫面曝光讓網友們大為震驚，直言「垃圾魚體內有很多寄生蟲，體內金屬又超標，實在不該吃！」

近日有香港網友將影片轉發至《香港街市魚類海鮮研究社》臉書社團，畫面中可見，一名大陸男子直接將琵琶鼠魚開膛破肚，並將其切片、切塊製成刺身，更表示一隻琵琶鼠魚的營養價值可抵10顆雞蛋，為了消滅這種有害的外來魚種，男子聲稱琵琶鼠魚的唯一天敵就是他，魚肉不僅可以生吃，還能燒烤、油炸、煲湯。

影片曝光後引起譁然，網友們錯愕表示，琵琶鼠魚寄生蟲多、體內重金屬超標，小心病從口入；不過也有人認為，男子只是為了賺取點閱，才會拍這種譁眾取寵的影片，根本不會吃。

事實上，琵琶鼠魚原產於南美洲亞馬遜河，1978年引進台灣，作為觀賞用的熱帶魚類，經濟價值不高，最主要是利用牠們將魚缸內的殘餌、污物、青苔消滅掉。值得注意的是，琵琶鼠魚能在水質極差的環境中生存，在低溶氧的水中也可以見到牠，不僅生命力極強，在野外也沒什麼天敵，所到之處嚴重影響當地河流生態。