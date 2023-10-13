澳洲新南威爾斯州一名女屋主近日走進浴室時，發現拖鞋底下有柔軟的觸感，趕緊跳起來，才驚覺踩到一條蛇，所幸蛇並未發動攻擊，屋主趕緊聯繫捕蛇公司，專家到場後表示，這一條蛇是擁有劇毒的「虎蛇」，其毒性能躋身世界最強烈的蛇毒之列。

根據《新聞周刊》報導，一名女屋主近日在知名論壇Reddit提到，前幾天就發現院子出現一條蛇，可能家人開門時沒注意，讓蛇有機會溜進屋內，之後躲進浴室的浴缸附近，當時她進到浴室也沒多注意，只感覺踩到軟軟的物體，甚至還在移動，驚覺不對勁趕緊跳開，她說「我腦袋瞬間空白，腎上腺素飆升」。

原PO提到，她仔細看才知踩到蛇，當時蛇並未發動攻擊，而是爬進客廳，「那一晚天氣很涼爽，牠應該在浴室磁磚上待了一段時間，而蛇體溫較低時會變溫順，也許就是這樣才沒攻擊我，之後蛇在客廳不斷亂竄，似乎正在找出口」，原PO隨後致電捕蛇公司求助，專家抵達後用工具把蛇抓進麻袋中，蛇全程都未出現攻擊行為。

經專家鑑定得知，這一條蛇是擁有劇毒的「虎蛇（Tiger snakes）」，能分泌強烈的神經毒素、凝固劑、溶血素及蛇類特有的肌肉毒素，若是被咬到，不僅傷口會感到劇痛，毒素還會不斷延伸，使身體麻痺、出汗、呼吸困難及局部肢體癱瘓，對人類來說相當致命。