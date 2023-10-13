古代帝王為了擴張領土或是維護邊境和平，不惜派重兵全力掃蕩，清朝乾隆皇帝就曾投入百萬大軍，企圖平定一個名為「金川縣」的小小縣城，不過礙於地理位置偏遠，加上環境險惡，前後竟花了30年才得以收復。

根據《搜狐網》報導，金川縣位於大陸四川的西北角，清朝入關統一中原後，西半部有少數區域因為當時軍力的配置，或是地理關係偏遠，並未被納入清朝版圖，金川縣就是其中一個，也因此孕育了一股反清復明的勢力，只不過只有數千兵馬，影響力並不足以動搖清朝根基。

乾隆得知金川縣存在著一支反抗勢力後，基於大一統原則，於是派兵前往平定，但因為當地環境險惡，加上路途千里迢迢，後勤補給不易，在各種不可抗拒的因素之下，朝廷前後派出百萬兵力、耗費千萬兩白銀，都沒能成功奪取金川，坊間甚至謠傳「金川是神住的地方，所以打不下來」的荒唐言論。

僅僅為了攻下金川這個小小的彈丸之地，乾隆花了將近30年時間，換了無數將領上陣廝殺仍無計可施，最終乾隆在盛怒下，不惜處死所有參與戰事的將領，逼得其他人不得不破釜沉舟，靠著只許成功、不許失敗的強烈意志才拿下金川，同時也間接解決西藏常出現的叛亂問題。