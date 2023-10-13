「弟弟」是一隻7歲的馬爾濟斯，有5年的時間是媽咪最愛的寶貝，後2年媽咪因為結婚了，並且很快添了2個小孩，新的角色讓媽咪忙得不可開交，面對寶貝常常只能心有餘而力不足，就在媽咪又懷第3個弟弟時，「馬爾濟斯弟弟」突然暈倒，走起路來歪歪斜斜，才3個禮拜還來不及搞清楚生了什麼病就突然離世。

醫師當時懷疑可能是腦部病變，建議照電腦斷層，但也提醒如果是腦部問題會比較不好處理，死亡率高。媽咪還在猶豫該怎麼做時，「弟弟」就走了。到底是什麼奪走了「弟弟」的生命，因為沒能來得及檢查，所以沒有答案，成為媽咪心中很大的遺憾。

一連上線，「弟弟」倒是先報上喜訊，感覺這一年來在彩虹國的修煉，對牠猶如在打怪，過關斬將升級為小天使了，媽咪聽了安慰不少。接著「弟弟」用體感讓我知道牠生病時的樣子，右邊腦子重重的，好像被一塊石頭壓著，左邊的腿痠痠的，身體兩側的重量極度不平衡，難怪牠當時走路會重心不穩。

一年過了，媽咪心還揪著，雖然推說是因為有種種考量才沒有選擇徹底檢查，但「弟弟」直指核心：「其實媽咪只是不想面對，因為心裡很怕知道答案，對不對？」媽咪不得不承認當時的自己沒有勇氣，所以才會特別覺得對不起牠。

「媽咪呀，你打在心裡的那個繩結，變成我雲裡凸起的一塊障礙物，時不時碰到，我就會被絆倒，痛痛捏！」、「但對我來說，找到答案不是最重要的，重要的是媽咪要把自己照顧好，不要讓『哥哥』我擔心啦！」

原來自從家裡有了小屁孩後，牠自覺就是哥哥了，所以一點都不爭寵，自動乖乖的把媽咪「讓」出來。「我本來是舞台上的主角哦，後來變成一個旁觀者啊，只能在一旁看著媽咪陪屁弟弟們」，「就好像看到好吃的東西、口水快滴出來，也要忍住一樣的乾瞪眼，但我是哥哥，就要懂得照顧人啊！」媽咪訝異弟弟好會形容，她的確看到過弟弟淚眼汪汪的不吵也不鬧守在一旁，乖得令人心疼。

家裡3個屁弟弟，最大4歲，最小才9個月，媽咪1打3要每天照顧陪睡，不禁想要向「弟弟」尋找力量：「弟弟呀，媽咪照顧弟弟們（人類小孩）心好疲累啊，你可不可以給媽咪一點鼓勵？」這是我溝通3年多來第一次遇到主人這樣的問題，可以想見媽咪此時有多身心俱疲。

「那是因為弟弟們吵吵吵，讓媽咪找不到自己啦，找不到那個曾經自由自在，只要跟我在一起就很快樂的自己啦！」、「媽咪，那你疲憊時，就躲進我們的回憶裡充電好不好，你可以想像我肉肉的身體暖著你的心，靠著對你撒嬌，這樣媽咪會好過一點嗎？」媽咪說，聽了弟弟的話她真的有被安慰到。

「媽咪，寶寶會長很快，你再撐一下下啦，就像種花一樣啊，當花一起開了，會很漂亮哦」，弟弟繼續替媽咪加油。

「那你願意再回來當我的小孩嗎？」霎時，我跟弟弟都疑惑著，「人類小孩？還是毛孩？」媽咪斬釘截鐵回答：「我希望是人類小孩」。「你確定嗎？媽咪，剛剛你不是還喊著很疲累？」弟弟雖然這樣問著，但其實很開心，因為家裡已經有3個男娃，牠壓根沒想到，媽咪為了把牠生回來，還願意再懷孕。

「媽咪，不急不急，我想搭最慢最慢的列車，比烏龜還要慢的那一種回去，這樣弟弟們大一些了，媽咪有餘力只照顧我，我就又可以霸佔著媽咪，獨自被寵愛了」。因為太想念「弟弟」了，媽咪嘴巴說著希望把牠生回來，但其實也沒放棄想找回一隻一模一樣的馬爾濟斯，只是逛了寵物店，感覺都不對」。

此時，我又接收到「弟弟」傳給我畫面，在一個後院裡有一隻肥嘟嘟的小黑狗，毛色很亮，在空心磚旁吃東西，瞬間又多一隻肚子白白的橘貓，也在後院空心磚一起吃東西。」

我不解地先問媽咪，你家有後院嗎？媽咪說有，我又問「弟弟」，你要我傳達什麼呢？「我要讓媽咪知道，如果我變成毛孩回去，我不會在店裡，媽咪找錯方向了。我們會在路上相遇，可能是狗狗，但貓咪或許更適合，因為媽咪很忙，貓咪很獨立，不用麻煩媽咪太多」、「然後啊，媽咪，不管我變成什麼，我都想要叫多多。」

我問媽咪，家裡有人叫「多多」嗎？媽咪思考了一下突然想到，屁弟弟們最愛喝多多了，每天都對著媽咪喊「多多、多多」，然後媽咪就會靠過去。聽到這個我心酸了一下，弟弟是不是以為只要牠名字叫多多，媽咪就會主動靠過來，讓牠重新擁有媽咪溫暖的懷抱？