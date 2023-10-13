大陸陝西華山風景區一名工作人員近日在崖壁上瞥見黑色物體，在岩石上不斷移動，讓他覺得非常好奇，仔細一看竟是一隻羊，牠在絕壁上跑跳，卻像行走於地面，神奇畫面被分享於網路，不少人笑稱「果然是華山派的羊」。

根據《瑞安新聞》報導，位於陝西省渭南市「華山風景區」工作人員走在園區時，發現崖壁上出現黑色物體，迅速地在岩石上跳躍，他細看驚覺竟是一隻羊，腳步非常輕盈，像是走在平地一樣，他將現場畫面分享至網路，引發熱烈討論。

不少網友表示，「華山派的羊果然不一般」、「羊這個走位，牛頓看了都沉默」、「真有風一樣輕的羊」、「那隻羊來自華山派，練過輕功踏雪無痕」、「羊：我有腳，所以哪裡都有路」、「也只有雪豹能跟牠比攀爬了」、「羊真的厲害，有一次坐火車經過河南，看到陡峭的山壁上站著幾隻羊，把我驚呆了，人踩上去絕對會掉下來」。

而華山景區工作人員透露，這種羊叫做「岩羊」。岩羊主要產於大陸西部、印度北部、尼泊爾和不丹的山區，身體呈現棕灰色，與棲息環境的山崖石壁顏色相仿，形成極好的保護色，而岩羊行動敏捷，善於攀登和跳躍，是雪豹的主要獵物。