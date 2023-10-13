美國喬治亞州一間動物收容所近日收容了8隻流浪貓，但其中一隻老貓卻很奇怪，總是瞪著別人看，露出氣噗噗的表情，脾氣非常不好，收容所人員透露，這隻老貓其實患有「白內障」，導致牠視力非常不好，容易陷入緊張的情緒。

根據《The Dodo》報導，喬治亞州的哈拉爾森縣動物收容所（Haralson County Animal Shelter）最近收留了8隻流浪貓，其中一隻年紀較大的橘色虎斑貓伊戈爾（Igor）卻總是懊嘟嘟，露出很不悅的表情，眼神看起來像在瞪人，讓許多人不敢靠近。

收容所人員馬修斯（Amanda Matthews）提到，她從沒見過長這樣的貓，但進一步了解發現，伊戈爾的視力相當不好，推測應該是患有白內障，「雖然牠還看得到，但視力非常差，經常在收容所迷路，甚至撞到東西，當有人靠近牠時，會變得非常緊張」。

馬修斯表示，伊戈爾喜歡探索收容所的環境，鑽進每個角落與縫隙，有一次牠不小心困在門後，卻不知道如何出來，害怕到哭了出來，所幸人員及時發現並將牠救出。近日伊戈爾的照片在網路曝光，引發討論，最終順利被領養，馬修斯說「伊戈爾看起來很兇，但牠內心其實非常可愛，總是想與人待在一起。」