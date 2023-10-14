美國一隻歐亞雕鴞從動物園逃脫，原以為牠會喪失野外求生技能，過著有一餐沒一餐的生活，沒想到反而靠著獵捕肥滋滋的大老鼠為食，比圈養在動物園時整整腫了2倍大，還吸引成千上百名遊客前往其落腳處一睹風采。

美國紐約中央公園動物園（Central Park Zoo）一隻歐亞雕鴞「弗拉科」（Flaco）今年2月時自行破壞牢籠逃脫，結束13年的圈養生活，獨自在野外求生。事後園方隨即進行追捕，不過礙於民眾強烈要求讓弗拉科自由，行動短短幾周就宣告結束。

一開始眾人擔心，弗拉科經過長期圈養會喪失野外求生技能，沒想到牠卻展現強大的適應力和學習力，越來越得心應手，甚至在短短幾天就學會狩獵。如今弗拉科已經成為中央公園的明星鳥，吸引成千上百的遊客和野生動物攝影師前往目睹牠的風采，甚至成立粉絲專頁分享牠的動態。

有趣的是，重獲自由的弗拉科不僅沒有瘦，反倒比以前胖，熱衷於捕捉紐約著名的超肥巨鼠，有目擊者指出，看過弗拉科一晚就大啖了4隻巨鼠，食量是以往在動物園的4倍，身材也在半年內腫成2倍大。另外，眼尖的民眾也發現，弗拉科剛逃出動物園時經常處於警戒狀態，耳朵總是豎起，如今自在許多，狀態比以往還要放鬆。