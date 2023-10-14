國外一名正妹近日進行水上運動時，比基尼泳褲卻被浪沖走，嚇得她趕緊離開水域，回到船上用毛巾遮掩下半身，所幸有另一名也在附近衝浪的男子撿到泳褲，當下立即高舉想歸還，不少網友笑說「這動作好像在高舉曬戰利品」。

一名熱愛水上活動的女子@Surfergirl.11自稱從事模特工作，經常在抖音（TikTok）分享衝浪的影片，當時她至湖泊進行快艇衝浪，未料比基尼泳褲不慎被浪沖走，嚇得她趕緊回到船上，用大浴巾圍住下半身，原以為找不回泳褲了，感到相當困擾。

未料剛好有另外一名衝浪愛好者下水，順利將泳褲找了回來，畫面中可見，衝浪愛好者找到泳褲後，將其高舉在半空，原PO看到後也忍不住笑了出來，不過經過這次尷尬事件後，她並沒有因此害怕衝浪，事後將影片分享至抖音，累積9萬多觀看次數。

不少網友笑說「男子好像在高舉戰利品」、「如果是我才不會還給妳」、「在水裡撿到泳褲，確實是很有趣的經驗」。不過，也有網友貼心提醒，比基尼若是容易被浪沖走，很有可能是尺寸不合，建議原PO應該換掉買較合身的泳衣，才能避免類似事情再次發生。