印度一名男子近日在社群平台分享與眼鏡王蛇（king cobra）共舞的影片，他不斷在蛇的面前搖晃，眼鏡王蛇似乎被激怒了，挺直身體想發動攻擊，男子三番兩次幸運躲過，驚悚畫面曝光後，不少網友看了狂冒冷汗。

印度一名男子伯爾斯（Akshay Borse）自稱是野生動物救援人員，近日他在IG分享與眼鏡王蛇互動的影片，只見他在蛇的面前不斷揮舞手腳，隨後還蹲低身體，用手機吸引眼鏡王蛇的注意力，搭配影片的音樂，看起來像是在與蛇共舞。

影片曝光後，不少網友直呼非常危險，而伯爾斯解釋，當時他其實是在躲避被蛇咬，只是搭配音樂看起來像在跳舞，而他的工作就是捕捉誤闖入人類居住區的蛇，再帶到郊區放生，「蛇在大自然中扮演重要角色，有助保持生態平衡，民眾若在家裡發現蛇，拜託不要殺死，請打電話向附近的捕蛇專家求助」。

眼鏡王蛇是世上體型最長的毒蛇，體長可達5.6公尺，個性凶猛又具高度攻擊性，感受到威脅時，牠們會舉起身體的前三分之一，張開頸部露出毒牙並發出「嘶嘶」聲，毒液主要含有神經毒素，會迅速攻擊被咬者的中樞神經系統，導致劇痛、視力障礙，暈眩、麻痺等症狀，嚴重可能因呼吸衰竭、心跳減弱而喪命。