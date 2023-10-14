大陸北京近日一座四合院開價1.8億人民幣（約新台幣8億元）出售，引發市場關注，據悉該四合院曾經是清代親王多爾袞行宮的一部份，周邊沒有高建築遮擋，在房內就能看見紫禁城，神秘內裝曝光後隨即掀起熱議。

綜合陸媒報導，有網友在社群媒體平台小紅書上，以「多爾袞行宮出售」為題發文，指出一座位於北京東城區南池子大街的四合院，由於業主常年閒置，打算出售，並報價1.8億人民幣（約新台幣8億元）。

據悉，該房源位於北京二環內東華門東側300公尺，距離南池子大街主路80公尺，曾經是清代親王多爾袞行宮的一部份，建築面積為637平方公尺，佔地面積為530平方公尺。

根據網路上瘋傳的影片可見，這座四合院為獨棟房屋，周邊沒有高建築遮擋，且在房內就能看見紫禁城；再者，這是附近少數配有瓦斯和地暖的房屋，門口可停4～5輛車，院子內還可停3輛。旁邊的普渡寺則為明朝時太子的行宮。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「有足夠的錢，我一定會買下來，再過幾年2億賣出」、「愛新覺羅的後裔們，是時候把祖宗的東西買回來了」；不過也有人吐槽，「地段不錯，但無論是從四合院還是現代住宅角度來看，都是0分水平」、「改造後不倫不類的，有錢的看不上，沒錢的買不起」、「這不叫傳統與現代結合，這叫土不土、洋不洋」。