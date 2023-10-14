大陸河北一名范姓男子近日逆向行駛在快速道路上，嚇得交警連忙將其攔下，經調查後發現范男竟是無照駕駛，對方還大吐苦水，表示駕照筆試考了20多次都沒過，顯得十分委屈的樣子。對此，交警則無奈吐槽，直言連交通號誌都看不懂，怎麼可能通過。

綜合陸媒報導，這起事件發生在河北省承德市，當時交警執勤期間發現一輛白色轎車逆向行駛在快速道路上，嚇得緊急示意范姓車主將車輛停靠在路邊，沒想到調查發現，范男除了逆向還無照駕駛，且是違規慣犯，這已經是他第三次無照被抓。

離譜的是，范男還向警方大吐苦水，表示駕照筆試考了20多次，「每次自己答題都能有90分以上，一考試就迷糊，只得80多分，一次都過不了！」讓交警忍不住吐槽，「要不然你怎麼過不了呢？你連那些交通號誌都看不清楚了。」事後針對范男無照和逆向駕駛的違法行為進行懲處。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「又菜又愛玩」、「好好在家待著吧，別出來禍害人了」、「對其他駕駛來說，他就是一顆定時炸彈」、「都這樣了還不給他來個終身禁駕，是要等他鬧出人命嗎」。