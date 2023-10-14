大陸一名女子分享男朋友因為感冒發高燒，結果腦袋燒糊塗所鬧出的一樁趣事，讓不少網友同情之餘也忍不住捧腹大笑。女子提到，男友因為神智不清，竟然在社區群組裡發遺言，就連提款卡密碼也全交代清楚，嚇壞所有住戶，好在就醫後已無大礙。

女子近日在社群平台小紅書上發文透露，男友近日身體不適，原以為只是普通感冒，沒想到即便吃了退燒藥，依舊反覆高燒。事發當天下午，她突然接到社區管委會的電話，對方表示她的男友竟在近300人的社區群組發遺言，「我一聽這怕不是燒傻了，趕緊請假帶他去醫院。」

根據女子貼出的對話截圖可見，男友在社區群組一連發了好幾則語音訊息，包括「老婆啊這關我挺不過去了啊，我不行了」、「我走了妳一個人好好的，沒事多來看看我，我想妳」、「我現在燒的感覺給我火化了」等語，甚至連提款卡密碼也全說了，要女友拿裡面僅有的200人民幣（約新台幣880元）去買個紙紮房燒給他。

女子眼看事情不對勁，立刻請假帶男友去看醫生，得知男友得了流感，只要按時服藥隔天就能退燒。對於男友無端鬧出這一齣笑話，女子也忍不住調侃，「大老爺們勇敢一點，別自己嚇自己！」

貼文一齣隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「遺言挺慘的了，卡裡就200更慘」、「壞消息：密碼在群裡公布了；好消息：卡裡只有200多」、「男朋友是有戲精潛力的」、「剩200都得給他買房子燒過去，真是一點不留啊」。