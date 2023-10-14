大陸遊客近日到北京動物園參觀，走至貓熊園區時，正好看到飼養員拿出食物準備餵食，其中一隻貓熊看到食物後竟沒被誘惑，反而是纏著飼養員討摸摸，甚至轉身要求抓背，超萌模樣融化一票粉絲，直呼「牠好懂得享受啊」。

大陸北京動物園有一隻雌性貓熊「白天」，目前5歲，2018年出生於四川雅安碧峰峽基地，直到2020年才搬到北京動物園生活，由於牠的臉型比較特別，黑眼圈部分往外飛揚明顯，個性雖然比較膽小，但很喜歡向飼養員撒嬌，因此很快就成為動物明星。

近日有一名遊客到北京動物園遊玩，當時正在觀賞貓熊，正好到了餵食時間，飼養員拿出食物，豈料「白天」卻沒有被食物誘惑，反而是纏著飼養員不放，之後還轉過身討摸摸，要求對方幫牠按摩背部，還一度爽到發出「咩咩」的叫聲。

影片曝光後，不少網友笑說「姿勢好撩人」、「舒服到抓緊欄桿」、「第一次聽到貓熊的叫聲」、「居然會舒服到叫出來，也太可愛了吧」、「這隻貓熊很懂享受」、「白白的小肚皮，看了好想撸啊」、「飼養員根本把白天當成女兒寵了」。