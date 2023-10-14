在《水滸傳》中有一種神奇的蒙汗藥，吳用、晁蓋靠它用計智取了生辰綱；母夜叉孫二娘靠它迷昏了客人，做成人肉包子。對此，外界不解，蒙汗藥在古代真的存在，並且能讓人一吃就倒嗎？事實上，古代確實有此藥，其製作方法不僅簡單，解藥更是隨處可見。

綜合陸網報導，蒙汗藥是古代迷藥的總稱，常用的蒙汗藥是用曼陀羅花製成的，將曼陀羅搗碎曬乾後，得到的粉末就是蒙汗藥。由於曼陀羅花含有東莨菪鹼的成分，可以起到麻醉、緩解疼痛的作用，在醫學上有很大用處。《三國演義》裡，華陀給曹操開刀時提到的「麻沸散」，主要配方就是曼陀羅。另外，古人在閹割牛羊等牲畜時，也會在飼料裡混入曼陀羅花，讓牛羊昏迷倒地，方便閹割。

因為有麻醉效果，蒙汗藥受到小說和電視劇題材的偏愛，不斷誇大其功效，但真實的蒙汗藥威力並沒有那麼驚人，尤其古代酒杯容量少，要讓被下藥方瞬間倒地是不可能的事，所以古人還會透過酒水，來加強藥效。

若是不幸中了蒙汗藥，也不需過於緊張焦慮，古人總結出兩大方法，首先是服用「甘草」，明代醫學家李時珍在《本草綱目》中就提到大豆配上甘草，可以一定程度解除麻醉效果。其次，也可用冷水洗臉，效果一樣顯著。