國外一名飼主近日發現愛犬毛很雜亂，於是送往寵物美容院整理，美容師清洗完畢後，主人將狗狗接回家卻驚覺不對勁，愛犬年事已高所以有不少老人斑，但牠的斑竟神奇消失，原本口臭問題也解決了，起初以為愛犬返老還童，之後才知是誤會一場。

根據《The Dodo》報導，飼主雷切爾（Rachel Huertas）養了一隻老狗「奧斯卡」（Oscar），近日發現愛犬的毛很雜亂，於是送往寵物美容院修剪狗毛，待接到美容師處理完畢的通知後，才將愛犬帶回家，但卻發現奧斯卡不只造型改變，甚至還返老還童。

奧斯卡原本身上有老人斑，但洗完澡後卻不見了，雷切爾起初還很佩服美容師的功力，但之後卻發現不對勁，奧斯卡原本的口臭問題解決了，口氣變得格外清新，而且狗狗看起來很困惑，似乎對這個家非常陌生，才發現牠根本不是奧斯卡。

雷切爾提到，當天寵物美容院出現一隻與奧斯卡同品種的狗，身分因而被搞錯，而他抱回來的是另一隻名叫「格斯」（Gus）的狗，之後將奧斯卡與格斯的照片放在一起比對，發現兩隻狗看起來確實極為相似，所幸奧斯卡有口臭問題，才化解這一場烏龍。