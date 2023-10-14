美國密蘇里州近日有民眾拍到一隻野鹿脖子上掛著項圈，身上還被寫了「PET（寵物）」字樣，疑似遭到人為飼養。對次，當地環境保護部官員警告，此舉十分不妥，尤其適逢交配時期，野鹿處於最危險狀態，千萬不可不慎。

綜合外媒報導，密蘇里州傑佛遜郡（Jefferson County）有民眾目擊一隻野生雄鹿脖子上掛著項圈，身體側面還被人用粗體字寫上「寵物」字樣，照片曝光後隨即在網路上瘋傳。對此，密蘇里州環境保護部隊長科特（Corley）表示，很可能是有人將雄鹿當作寵物飼養，並給牠戴上項圈，所以野鹿並不懼怕人類。

科特指出，相關人員獲報後隨即前往查看，但已經找不到野鹿的蹤跡，推測是一隻2歲左右的雄鹿，也許是因為進入狩獵季節，有人為了保護野鹿的安全才會刻意在牠的身體上寫了「寵物」的字樣，以防止牠被意外射殺。

不過柯特認為，這並非是個好主意，因為獵鹿季節恰逢是鹿的交配期，此時雄鹿處於最危險狀態，或許野鹿先前與人打交道時，很親人友善，但交配期的雄鹿卻具有攻擊性，「我們不希望有人被鹿角刺傷。」因此日後若順利捕捉到該隻野鹿，除了會取下其項圈之外，也會嘗試將其帶回野外，以免憾事發生。