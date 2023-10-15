印度比哈爾邦8日發生一起駭人車禍，一名行人遭大卡車高速撞上當場慘死，不料警方獲報後竟直接將死者遺體拋下運河，整個過程全被其他目擊者拍下，影片曝光後隨即引爆網友撻伐。

綜合印媒報導，這起事件發生在比哈爾邦法庫利（Fakuli），多迪運河大橋附近的道路，有行人遭大卡車高速衝撞，身體當場斷成2截慘死，不料3名員警接獲報案後到場處理時，不是將死者帶回驗屍調查，而是合力將遺體拋入一旁的運河，任由河水將屍體沖走。

根據網路上瘋傳的影片可見，3名員警拖著一具屍體走到橋邊護欄，接著又合力將遺體推下橋，讓不少圍觀的路人瞬間傻眼，也有目擊者持手機將離譜的拋屍過程拍下。

影片曝光後隨即引爆網友撻伐，面對輿論愈演愈烈，法庫利警局也緊急做出回應，表示由於死者遺體斷成2截，屍身嚴重毀損無從辨識身分，所以負責處理事故的3名員警才會決定將遺體上半身送去驗屍，並將毀損的下半身拋入運河。但這樣的說法仍無法平息民眾怒火，認為無論是否能辨識，將遺體草率丟入運河的行為無疑可惡至極。事後警方已將遺體從運河中找回，並將3名涉事員警革職。