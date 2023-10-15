美國一名女子近日和男網友「奔現」，兩人相約在一間餐酒館約會，未料一坐下來，女子就光速進食4盤、共48顆生蠔，之後還加點了其他食物，驚人的食量讓男子看呆了，於是假借「尿遁」的名義逃離現場，留女子一人支付餐點費用。

綜合外媒報導，美國喬治亞州一名TikTok帳號為「@equanaaa」的女子近日分享一段糟糕的約會經歷，她和一名男子在網路上認識，兩人一拍即合，經常聊天，男子還對她展開激烈的追求，前陣子對方邀請她正式見面約會，女子也欣然點頭答應。

女子抵達約會的餐廳後，點了4盤生蠔，並一口接著一口享用，很快就將48顆生蠔都吞下肚，之後還加點了蟹肉餅和紅馬鈴薯（Red Potato），而男子全程只點了一杯酒，雖然女子有注意到對方臉色似乎越來越差，但她還是專心地享用美食。後來男子稱要去上廁所，卻過了30分鐘都沒有回來，女子才驚覺對方假借「尿遁」的名義逃跑，留她一人支付184美金（約新台幣5926元）的帳單。

女子離開餐廳立刻傳訊息給男子，「從餐桌上臨陣脫逃太瘋狂了。」男子則委屈地向她抱怨，「我說要帶妳出去喝酒，妳卻點了一大堆食物。」不過他也表示願意用轉帳支付酒水費用。

影片曝光才短短3天，就吸引超過430萬觀看次數，大家紛紛留言，「妳正在狼吞虎嚥的吃著生蠔，而對面的男人正在密謀逃跑」、「我很開心他離開了，因為坐在妳對面的景象一定很驚人」、「一個人吃48顆生蠔太瘋狂了」、「他嚇到甚至連酒都沒喝完」、「如果是我也會逃跑」。

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