在火藥還沒發明的冷兵器時代，相較於中原王朝的軍隊，生活在草原上的游牧民族多半是機動性高的騎兵，作戰時只需攜帶足夠的食物即可，因此能夠長時間保存的各式肉乾和乳酪，備受遊牧民族青睞。特別的是，草原騎兵在行軍的過程中，會將生羊肉放在馬鞍下，用馬的汗液來醃肉，一旦餓了隨時都能拿來果腹。

根據《新浪網》報導，古代蒙古騎兵征戰時，若下馬生火做飯，不僅會浪費寶貴的行軍時間，炊煙也會暴露位置，因此蒙古騎兵喜歡以奶酪和肉乾充當軍糧，因為這類食物不僅營養價值高，更重要的是方便攜帶和食用。

除此之外，有些遊牧民族軍隊會使用更原始的方法製作糧食，以「匈人」為例，因為有食用生肉的習慣，所以行軍打仗時會將生肉放在馬鞍下，經過長時間的騎行後，馬鞍和馬背的摩擦碰撞，會使得生肉變得更加鬆軟。

繼匈人之後，克里米亞韃靼人也會在行軍時，將羊肉放在馬鞍下，當戰馬奔跑時會滲出許多汗液，韃靼人就會用馬的汗液當作調味品，進一步醃漬生肉。

這是因為草原環境惡劣，很難取得大量食鹽，所以生活在馬背上的游牧民族也學會了從戰馬身上的汗液來獲取鹽分，原理就跟古代阿拉伯遊牧民族從駱駝的尿液裡獲取鹽分，有異曲同工之妙。