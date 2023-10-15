大陸浙江寧波一處小學近日考古發現漢代六朝的聚落遺址，其中一個灰坑中有大量橡子鋪滿了坑底，厚度約半公尺高，專家指出，橡子是比水稻、小麥更「資深」的人類早期食物，這次考古發現也證實，直到漢代人類都還有食用橡子的習慣。

根據《澎湃新聞》報導，浙江省寧波市文化遺產管理研究院聯合余姚市文物保護管理所、南京大學考古文物系從今年4月至7月對余姚市第一實驗小學操場進行考古，並發現了一塊聚落遺址，根據余姚縣志記載，現今實驗小學校址處就是宋代到明清時期余姚縣宮學（宗室諸王子弟的學校）所在地。

該遺址占地面積約800平方公尺，時代以漢代為主，保留了部分六朝時期的地層堆積，除此之外，操場墊土層包含大量漢代到明清時期的陶瓷片及建築材料，部分宋代到明清時期的板瓦、瓦當（屋檐最前面的圓形瓦）、滴水（防止雨水沿屋檐侵蝕牆體的瓦片）、磚雕、石質柱礎（柱的基座），可能與原本的學宮建築有關。

這次考古還發現了65個灰坑、6條灰溝和其他建築遺跡，其中灰坑是古人利用廢棄的窖（音同叫）穴、水井或建築取土後的凹坑傾倒垃圾，垃圾中的土壤變成灰色而形成。該遺址的H48灰坑保存了竹編、葫蘆、核桃、橡子等植物遺存，特別的是大量的橡子鋪滿了坑底，厚度將近半公尺。

報導指出，橡子是橡樹的果實，曾在新石器時代的井頭山遺址被發現，是比水稻、小麥還要「資深」的人類早期食物之一，寧波市文化遺產管理研究院博士許超受訪表示，H48灰坑的性質為「儲藏坑」，具有「糧庫」功能，「這也說明到了漢代，橡子仍是人類的食物來源之一。」