國外一名攝影師近日到南非一處國家公園賞鳥，當時他躲在湖邊的隱蔽處，沒想到親眼目擊冠鸊鷉（音同屁提）的求偶現場，只見2隻冠鸊鷉快速游向對方，隨後面對面跳起「探戈」，不斷左右擺頭、仰頭狂甩，持續約50秒才結束，一前一後游向旁邊的蘆葦叢。

根據《Latest Sightings》報導，國外一名28歲攝影師馬丁（Peter Martin）日前前往南非荒野國家公園（Wilderness National Park）朗維萊湖（Langvlei Lake）的孔雀石賞鳥區（Malachite Bird Hide），打算好好享受大自然風光，「因為最近降雨的關係，朗維萊湖的水位較高，為一些鳥類活動創造了極好的背景。」

當馬丁在隱蔽處安頓下來時，立刻被遠處的2隻冠鸊鷉（Greater Crested Grebes）吸引注意，牠們嘴裡各自都叼著水草，並快速地趴在水面上游向對方，接著緊緊相貼直立起身，頭部朝與對方相反的方向不斷轉動，看起來就像是在跳「探戈」，隨後牠們甩掉嘴裡的水草，左右擺動幾次頭部後，就仰起頭狂甩，並不斷循環重複這兩個動作。

這場華麗的「探戈」表演持續約50秒才結束， 2隻冠鸊鷉則一前一後離開現場，游向一旁的蘆葦叢。事實上，影片中的行為是冠鸊鷉的求偶舞蹈，馬丁對於能親眼目睹感到興奮不已，「這對我來說非常罕見，我以前見過不少冠鸊鷉，但這是我第一次親眼看到牠們求偶的過程，真的很印象深刻。」