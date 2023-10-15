鱷魚是水中最凶猛的動物之一，然而當牠們上到乾燥的陸地，戰鬥力就會大幅削弱，成為陸地上掠食者的獵物。國外一名野生動物攝影師近日在非洲尚比亞的國家公園，拍攝到鱷魚和獅群的對峙現場，鱷魚因為離開了水，沒了「主場優勢」，很快就慘遭壓制，成為獅群的大餐。

根據《Outdoor life》報導，國外一名野生動物攝影師穆拉（Muhammad Mulla）日前在尚比亞卡富埃國家公園（Kafue National Park）的布桑加平原（Busanga Plains）拍攝到一場「水中猛獸」和「陸地萬獸之王」的激烈對峙。從穆拉分享的影片可以看到一大群母獅帶著幼獅聚集在一起，隨著牠們走動，露出了草地上的大坑洞，裡面竟趴著一隻尼羅鱷，似乎成為獅群圍攻的目標。

起初獅群只是在旁邊圍繞、觀察，鱷魚則一動也不動地趴在原地，直到其中一隻母獅用前掌拍了一下鱷魚的嘴巴，鱷魚瞬間彈起反擊，獅群雖然被牠突如其來的行動嚇一大跳，但很快就恢復鎮定，採取「人海戰術」，左右夾攻鱷魚的尾巴，鱷魚只能不斷甩尾、擺頭，還試圖用牠的拿手絕招「死亡翻滾」躲避攻擊，卻沒有任何幫助。

最終鱷魚的體力消耗殆盡，被其中一隻母獅咬住後背、壓制在地，其他獅子見狀連忙上前分食，用尖銳的牙齒撕開了鱷魚的身體，等到太陽下山時，鱷魚已經徹底死亡，成為獅群的大餐，飽餐一頓的獅子們則趴在旁邊的草地上休息。

報導指出，尼羅鱷是非洲最大的爬行動物，也是非洲水域中最危險的動物，不過當牠們爬上陸地，戰鬥力就會瞬間削弱，但鱷魚屬於冷血動物，有時不得不離開河流，上岸曬太陽取暖，如果附近剛好有掠食者在活動，牠們的下場就可能和影片中的尼羅鱷一樣悽慘。