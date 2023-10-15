弱肉強食、適者生存是大自然不變的道理，過去有一名攝影師前往肯亞保育區時，拍下一段令人心驚膽顫的獵食秀，只見巨蟒與花豹展開一場生死搏鬥，不過就在眾人以為花豹恐敗下陣時，突然傳來「喀」的一聲，巨蟒的腦袋竟被花豹一口咬碎，當場慘死。

加拿大一名野生動物攝影師麥克（Mike Welton）過去曾在肯亞的馬賽馬拉（Maasai Mara）保育區，拍下驚悚一幕，當時花豹正虎視眈眈地盯著一隻黑斑羚羊，就在雙方僵持15分鐘後，突然有一條巨蟒竄出突襲花豹。

現場遊客目擊蟒蛇多次勒住花豹絞殺，雙方打得難分難捨，就在眾人以為花豹可能將淪為蟒蛇的大餐時，突然聽到「喀」的一聲，才意識到花豹在逆勢中展開最致命的一擊，直接一口咬碎巨蟒的頭骨，痛得巨蟒在地面上蠕動掙扎，不久便迎來死亡。

麥克指出，從事野生動物攝影多年，難得看見如此奇景，再者，保育區內約有40名嚮導，過去也從未見過如此激戰的畫面，「這應該是花豹最接近死亡的一次」。