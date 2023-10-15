Researchers discovered a new wasp genus Capitojoppa at the Allpahuayo-Mishana National Reserve in Peru which is one of the most biodiverse rainforests in the world.

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科幻電影中經常出現外星異形將蟲卵植入人體內，待幼蟲孵化後就會破體而出，這樣的橋段在現實生活中也真實存在，科學家近期在祕魯亞馬遜發現一個全新物種「外星黃蜂」，牠的寄生方式與異形類似，雖然體長僅1.7公分，但雌蜂會透過尖刺的產卵器官，將卵植入受害者體內，幼蟲只要破卵而出，就能由內而外將宿主活活吃死。

綜合外媒報導，「外星黃蜂」學名為Capitojoppaamazonica，來自秘魯阿爾帕瓦約-米沙納（Allpahuayo-Mishana）國家保護區，被猶他州立大學的科學家所發現，牠擁有像外星人一樣的大腦袋，還有獨特的尖形產卵器，一旦被盯上，後果很恐怖。

該項目研究學者凱萊奇（Brandon Claridge）表示，外星黃蜂常選擇毛毛蟲、蜘蛛或甲蟲作為宿主，而當雌蜂爬到宿主身上，會用尖狀產卵器刺傷宿主吸血；更駭人的是，一旦確定可以寄生，雌蜂便會將單顆卵植入宿主體內，當幼蟲破卵而出，就會在宿主體內由內而外「吃死」對方，並待在屍體內繼續進食。

研究發現，其他外星黃蜂發現有宿主被幼蟲寄生時，便會蜂擁而上，到宿主身上瘋狂吸食血淋巴（一種類似脊椎動物血液的液體），使得場面會更加駭人。