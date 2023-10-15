出門在外不僅路邊的野花不要採，就連野生動物也不可輕易接近，美國一名女童近日看見家門外有一隻不請自來的小黑狗，開心地想上前摸一把，沒想到媽媽一看當場嚇瘋，原來那並不是普通的流浪狗，而是一隻小黑熊。

根據網路上瘋傳的影片顯示，美國德州一名女童日前在自家門廊玩耍，突然瞥到有一隻毛茸茸的黑色小狗接近，於是問媽媽「我可不可以摸摸那隻狗？」沒想到媽媽抬頭一看竟是一隻還沒成年的小黑熊，一把抓住她的手臂，以迅雷不及掩耳的速度將孩子拽回來，還不斷說著「不不不」，顯然嚇得不輕。

不過女童不死心，依舊揮舞著雙手，問媽媽可不可以摸，但屢屢被拒絕，她的語調也越來越激動，中間媽媽一度想解釋，但不斷被女童給打斷。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「女童固執得好可愛」、「如果是戰鬥民族就可以讓她摸」、「誰快告訴她那不是狗而是一隻黑熊啊」、「妹妹一言不合就大聲欸笑死」。