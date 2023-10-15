澳洲一對情侶近日發現愛貓有些奇怪，總是長時間地待在浴室裡，眼神緊盯著浴缸的排水孔，讓這對情侶困惑不已，直到某天一隻長得像蛇的謎樣生物從排水孔裡探頭而出，女子嚇得急忙抱起貓逃離浴室，不過網友看過照片後，指出該生物並不是蛇，而是一種無毒的小型蜥蜴「石龍子」。

根據《Yahoo Australia》報導，昆士蘭一對情侶近日發現愛貓異常的反應，幾天以來牠都會在浴室待上好幾個小時，且長時間蹲坐在洗手台上，眼睛直直盯著浴缸的排水孔，但這對情侶始終不知道愛貓在看什麼，只是覺得很奇怪，直到某天終於有一隻謎樣生物從排水孔裡探出頭來張望，當時傑森（Jason）的女友也在浴室，她迅速拍下照片就抱著貓逃離現場。

傑森受訪表示，女友離開浴室後立刻關上了門，「我們擔心牠可能是一條蛇，因為我們只能看到一個類似蛇頭的東西。」為了確認這個謎樣生物的真實身分，傑森將照片PO到臉書社團中，請網友幫忙辨認謎樣生物的品種，大部分的人都指出這個「浴室訪客」並不是蛇，而是一隻「石龍子（Skink）」，這是一種小型的蜥蜴，在台灣常被稱作「四腳蛇」。

網友們也紛紛留言，「上周我們家的淋浴間也有一隻石龍子造訪」、「牠想要成為下一任尼斯湖水怪嗎？」、「真擔心牠會被沖到下水道」。傑森得知「浴室訪客」是無毒的石龍子後鬆了一口氣，但他不知道該如何將牠從排水孔中救出，「我不認為牠被困住了，可能只是不想離開？」並承諾之後會嘗試用食物引誘石龍子離開排水孔。