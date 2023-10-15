國外一名女子日前發現住家臥室傳出一股魚腥味，但她檢查了馬桶排水管，也清潔了浴室的排水口，味道卻始終無法消散，於是她上網尋找答案，沒想到魚腥味竟是引發火災的前兆，嚇得她連忙找來曾是水電工的公公幫忙處理。

根據《太陽報》報導，國外一名26歲女子安德森（Claudia Anderson）在TikTok影片中透露，她和丈夫好幾個禮拜以來只要走進臥室都能聞到一股魚腥味，起初兩人感覺很尷尬，不敢把這件事告訴任何人，兩人認為可能是排水管道傳出的氣味，於是先拆下馬桶排水管，確保裡面非常乾淨，又清潔了淋浴間的排水口，但魚腥味始終沒有消散。

這個問題深深困擾著夫妻倆，安德森決定上網尋找答案，搜尋結果顯示魚腥味可能代表電氣問題，讓她錯愕不已，「我永遠都不可能猜到這個答案。」隨後安德森聯絡了曾是水電工的公公到他們家檢查，公公在牆壁處找到了魚腥味的來源，裡面有一根電線斷掉了，正在燒熔插座內部的塑膠，所幸他們在起火前及時發現問題所在，否則後果不堪設想。

安德森至今仍心有餘悸，並以自身的經驗提醒其他人，如果房間出現不明原因的魚腥味，最好盡快求助水電工。影片曝光後立刻引起熱議，大家紛紛留言，「我也發生過類似的狀況，當時客廳的燈燒熔了，再晚一點發現我的房子就會在火災中消失」、「妳真幸運！我已經筆記下來了，魚腥味可能意味有電氣問題，謝謝妳！」、「魚腥味是一種電燒焦的味道」。