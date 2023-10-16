秘魯一處村莊的村民聲稱從7月中旬開始，當地遭到一群身高2.1公尺，戴著黑色帽兜，頭部又大又長，還擁有淡黃色眼睛的外星生物「剝臉皮怪」襲擊，甚至有一名15歲少女被割下一部分的脖子，讓村民們害怕不已。然而當地警方介入調查後，發現「剝臉皮怪」的真實身分為「盜礦集團」，為了順利採礦才會假裝成外星人製造騷亂。

Project Bluebeam???



Terrified Peruvian villagers claim they are under attack from 7ft-tall 'aliens' dubbed 'Face Peelers' as they plead with authorities to send backuphttps://t.co/WpHsIQ14Op — websterscat (@websterscat) August 10, 2023

綜合外媒報導，秘魯首都利馬東北部一處村莊的村民聲稱，遭到戴著黑色帽兜的「外星人」入侵，他們身高約7英尺（約2.1公尺），腦袋又大又長，還有淡黃色的眼睛，臉上戴著面具，鞋子則是圓形的，用來漂浮，當地人將這些外星人稱作「剝臉皮怪（Los Pelacaras）」。村莊領袖達維拉（Jairo Reátegui Dávila）受訪表示，他曾經與其中一名「剝臉皮怪」面對面，「他的臉幾乎看不見，身體則懸浮在離地1公尺高的地方。」

村民們透露，自從7月11日開始，村莊每晚都會遭受這群「剝臉皮怪」的攻擊，狩獵用的武器卻對他們起不了作用，村民雖然組成巡邏隊守護村莊安全，還是抵不過外星人的攻擊，前陣子一名15歲少女遭遇襲擊，雖然事後成功逃脫，但因為試圖掙扎而被割掉了一部分的脖子，村民已經將她送醫救治。

當地政府在接獲通報後，立刻派員介入調查，豈料竟發現村民口中說的外星人，真實身分其實是「盜礦集團」，可能來自巴西或哥倫比亞，因為覬覦當地的金礦，於是背上噴射背包到現場查看地形，同時尋找礦點，沒想到被當地人誤認為外星人，於是他們將計就計製造恐慌與襲擊，讓當地人怕到不敢出門，好讓他們能順利採礦。