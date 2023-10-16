美國一群生態學家在觀察一條雌性緬甸蟒孵蛋的過程中，意外拍攝到一隻猞猁（音同設立）趁著蟒蛇媽媽不在家偷吃蟒蛇蛋的畫面，而且牠還是「回頭客」，不斷造訪蟒蛇巢穴享用美食，直到撞上了蟒蛇媽媽，雙方隨即展開一場大戰，造成蟒蛇巢穴被嚴重破壞。

根據《紐約時報》報導，美國佛州一群生態學家在大柏樹國家保護區（Big Cypress National Preserve）拍攝到猞猁吞食蟒蛇蛋的畫面，並將研究報告發布於科學期刊《生態與演化（Ecology and Evolution）》。報告內容指出，緬甸蟒的入侵導致當地哺乳動物和鳥類數量急遽下降，且當地沒有任何牠的天敵存在，然而根據這次拍攝到的畫面發現，猞猁可能對控制緬甸蟒的數量有所幫助。

美國地質調查局（U.S. Geological Survey）生態學家柯里洛（Andrea Currylow）帶領的團隊於2021年6月在一條大型雌性緬甸蟒的巢穴附近裝置了攝影機，原本想藉此更了解巨蟒的生殖生物學（Reproductive Biology），沒想到竟拍攝到意料之外的畫面。攝影機安裝幾小時後，巨蟒就離開巢穴，留下一窩蟒蛇蛋，一隻猞猁在傍晚光顧蟒蛇巢穴，並吃了一部分的蟒蛇蛋。

顯然猞猁對蟒蛇蛋的味道念念不忘，當天晚上牠又重回現場偷吃3次，隔天早上再度來到巢穴，把沒吃完的蟒蛇蛋藏在地下，以便日後食用。這隻猞猁晚上又來到巢穴打算進食，結果緬甸蟒早已回來坐鎮，牠只好在附近逗留觀察，最後悻悻然離開現場。

不過蟒蛇蛋的美味程度讓猞猁甘願放手一搏，儘管牠的體重才20磅（9公斤），面對115磅（約52公斤）的緬甸蟒有些棘手，仍在第三天晚上回到巢穴，和緬甸蟒展開正面衝突。雖然這場決鬥的結果如何並未被攝影機捕捉到，但當研究人員查看狀況時，發現緬甸蟒的巢穴被嚴重破壞，42顆蛋完全破了，22顆蛋雖然有破損，但還有存活可能，「我們推測緬甸蟒可能以某種方式壓碎了自己的蛋。」

聖地牙哥野生動物園聯盟（San Diego Zoo Wildlife Alliance）的野生動物生態學家托布勒（Mathias Tobler）表示，大多數貓科動物會根據現有的食物調整飲食，「這是一種學習行為，一旦牠們搞懂了該如何捕食蟒蛇蛋，以後就可能經常這麼做。」只是關於猞猁是否能吃下足夠的蟒蛇蛋，以扭轉緬甸蟒入侵的局面，這件事仍有待觀察。