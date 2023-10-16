美國一名物流司機每天都很享受送貨之旅，並準備了一大包狗餅乾，分送給路途中遇到的每一隻小狗，未料日前他收到其中一隻小狗給的回禮，看了主人寫的紙條後，他才得知這竟是小狗送給他的「最後的禮物」，讓他暫時停下工作忍不住落淚。

根據《新聞周刊》報導，賓州匹茲堡（Pittsburgh）一名男子凱弗（John Keffer）在貨運公司擔任物流司機，負責到指定地點收取或送達貨物，途中總會遇見各個家庭飼養的「毛小孩」，他本身很喜歡狗，家裡也有養狗，因此在發現其他司機會準備狗餅乾餵食後，他也自備了一大袋，分給工作途中遇見的小狗們。

日前他收到一隻名為「羅西（Rosie）」的小狗送給他的一大箱狗餅乾，紙箱外還貼了一張紙條，上面是羅西主人寫的內容，「感謝你多年來送給羅西的狗餅乾，牠知道你每次來，牠都能得到一份禮物。可惜的是，10歲的羅西因為罹患癌症不得不安樂死，請收下這份禮物，繼續在你遞送包裹時讓狗狗們開心。」

凱弗得知羅西過世的消息後深受打擊，趁著工作的空檔忍不住落淚，「當你每天或每周送貨一次給某人時，你就會習慣看到他們家『毛小孩』的身影，即使只有幾秒鐘，也會在你心裡留下印記。」

凱弗將這段特別的經歷分享到TikTok上，很快就引發網友熱烈討論，大家也都難過不已，紛紛留言，「我居然為了永遠不可能認識的物流司機和小狗哭泣」、「我在這裡為一隻從未見過的小狗流淚」、「這段影片有洋蔥」、「主人正在把從羅西那裡得到的快樂回饋在其他小狗身上！」。