位於大陸陝西省西安市的「秦始皇陵」，除了出土大量兵馬俑外，還有許多青銅兵器，其中包含了一把讓考古學家都驚奇不已的「青銅長劍」，它的劍身共有8個棱面，每一面之間的誤差竟小於1根頭髮，甚至還突破了「青銅易折斷」的特性，做出讓專家驚艷不已的長劍。

根據大陸節目《中國國寶大會》介紹，秦始皇陵一號、二號兵馬俑坑中出土了大量的青銅兵器，包含19把青銅劍，最讓人稱奇的「青銅長劍」就是其中之一，長度約為86公分，劍身修長，兩面起脊，且共有8個棱面，截面近似菱形，考古學家拿工具測算棱面後，驚訝發現每一面之間的誤差竟小於1根頭髮。

除此之外，在冷兵器時代有個說法，「一寸短一寸險，一寸長一寸強」，因此古人十分追求兵器的長度，只是要製造出來並不容易，且青銅劍的特性就是容易折斷，因此以青銅為材料的大多只有短劍。專家指出，青銅的鑄造需要用到銅、鉛、錫或銅錫的合金，含錫量越高，劍就越容易折斷，但如果含錫量低，雖然韌性好，卻無法達到足夠的強度，因此必須找到一個適當的比例，才能讓劍既有韌性又有強度。

經過考古學家檢測，秦劍劍體的含錫量比表面的低，表面含錫量約為30%左右，能使秦劍更堅硬；想要把劍做長則需要靠基底，裡面要保持韌性，所以劍體的含錫量低一點，約為20%左右，這樣劍才不容易折斷，長度也能做得更長。