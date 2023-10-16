近日一段「鯨魚爆炸」的影片在網路上引發熱議，只見一群賞鯨者搭船到美國加州外海，在海面上發現一具座頭鯨屍體，正當導遊介紹「可能會突然爆炸」時，屍體就真的瞬間爆炸，鯨魚的內臟被一一噴出體外，鮮血則快速地染紅了海水。

根據《Outdoor Life》報導，這段影片最初由一位名叫夏恩（Shayne）的網友於今年1月上傳，前陣子又被名為「Nature is metal」的Instagram帳號分享，再度引起網友熱議。

從畫面中可以看到，一群賞鯨者在加州海域發現了一具漂浮在海面上的座頭鯨屍體，之後船隻在附近停下供眾人觀賞，導遊一邊介紹一邊說道「屍體可能會在突然之間爆炸。」豈料才剛說完，屍體就突然爆炸了，鯨魚的內臟隨著氣體噴出體外，包含胃、脾臟和小腸，鮮血瞬間染紅海水，賞鯨者們就這樣靜靜地看著鯨魚噴出所有內臟，接著沉入海底。

海洋生物學家泰勒（Andrew David Thaler）過去接受《國家地理》採訪時曾解釋關於「鯨魚屍體爆炸」的現象，鯨魚和其他的哺乳類動物一樣，死亡後分解時會自然產生甲烷氣體，但特別的是，這些氣體持續在鯨魚屍體內累積，最後像是膨脹過度的氣球一樣撐破鯨魚的皮膚，導致血液和內臟猛烈噴出。

泰勒還說，鯨魚屍體沉入海底的現象稱作「鯨落（Whalefalls）」，能夠為食腐動物提供數年甚至數十年的食物來源，「首先，移動的食腐動物，比如大型深海鯊魚、盲鰻等，會先來清除軟組織並分解屍體，之後像是食骨蠕蟲（Bone-Eating Worm）這樣的生物會到來，慢慢分解剩下來的骨頭。」整個過程可能花費30年甚至更長的時間，「因此鯨魚的死亡和牠的自然生命一樣具有重要的生態意義。」