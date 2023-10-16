網路上無奇不有，經常有人販售很無厘頭的商品。國外一名網紅近日在臉書看到有人居然以30美元（約新台幣968元）的價格出售「媽媽骨灰」，如果想知道背後的故事，還得花5美元（約新台幣161元）加購，讓原本熱愛尋找特殊商品的網紅也傻眼不已。

根據《紐約郵報》報導，TikTok網紅馬克（Mark）經常在臉書的「Marketplace」尋找特殊的拍賣商品，未料今年9月竟發現有人以30美元的價格，出售一瓶2盎司（約57公克）的「媽媽骨灰」，賣家還在介紹中表示，購買的人除了拿到骨灰外，還會一併附上火化證明書的影本，如果對骨灰背後的故事有興趣，則可以選擇以5美元的價格加購，同時強調「要重溫失去母親的痛苦，當然不可能免費。」

馬克見到如此罕見的商品感到十分傻眼，開玩笑地說「如果我賣掉我媽的骨灰，她肯定馬上死而復生來打我的頭。」另一名網友伊麗莎（Lauren Eliza）看到影片後很感興趣，留言跟馬克說她想要買，也想知道骨灰背後的故事，結果馬克立刻替她下單，並將骨灰寄給伊麗莎，她事後還拍開箱影片，證實骨灰是真的，同時表示在美國販售人類遺骸並沒有違法。

馬克則藉此採訪賣家，對方透露他和媽媽的關係並不好，留著媽媽的骨灰總會讓他感到不舒服，於是花了一段時間思考該如何處理，「我該丟進垃圾桶嗎？該沖進下水道嗎？我不知道，這些都無法讓我平靜。」所以最後才試著PO上臉書，看看結果會如何，沒想到竟然在網路上引發討論，而售出骨灰也讓他終於能鬆一口氣。