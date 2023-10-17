英格蘭東北部一名飼主近日帶愛犬到海邊散步，看到沙灘上出現不明物體，起初以為是被棄養的流浪犬，倒臥地上奄奄一息，近看驚覺是一隻小海豹，隨即通報動物救援組織，一開始以為海豹已沒呼吸，直到看見牠抬起頭，獸醫們才鬆了一口氣。

根據《The Dodo》報導，一名飼主到英格蘭東北部的羅斯桑茲海灘遛狗，豈料在遠處沙灘上看見白色不明物體，躺在岸上一動也不動，以為是一隻被棄養的流浪狗，趕緊走過去查看，沒想到竟是一隻海豹幼崽，嚇得趕緊連絡野生動物保護協會。

海洋哺乳類動物獸醫林恩（Lynn Young）提到，這是一隻灰海豹（grey seal）寶寶，起初以為牠沒有呼吸了，好在下一秒牠突然抬頭，林恩與同事先在一旁觀察，確認是否有海豹媽媽或其他海豹群體出現，但幾個小時過去都沒有成年海豹靠近。

林恩表示，當時開始漲潮了，浪會將小海豹沖回大海，恐怕就凶多吉少，於是他們用毛巾包裹小海豹，並帶回救護中心治療，「牠完全沒有掙扎，似乎冷到沒有力氣，再加上牠是早產兒，身體相當虛弱」，經過照料後已恢復體力，目前送往專門照顧海豹的赫希爾黑德野生動物救援中心（Hessilhead Wildlife Rescue），並被取名為「神秘人」（Mystic）。