現代幾乎每個人都嘗試過網購，然而因為無法實際看到商品，有時總會收到意料之外的「驚喜」。英國一名女子在網路上看到一則以600英鎊（約新台幣2.3萬）出售純種法國鬥牛犬的廣告，立刻心動購買，未料隨著小狗長大，女子才驚覺牠和法國鬥牛犬長得不一樣，帶去看獸醫才得知愛犬是法國鬥牛犬和約克夏的混種犬。

根據《每日星報》報導，英國西約克郡一名女子貝瑟妮（Bethany Cupples）在網路上看到一則以600英鎊（約新台幣2.3萬）出售純種法國鬥牛犬的廣告，因為這個品種的狗狗在當地至少都要價3500英鎊（約新台幣13.7萬），因此貝瑟妮以為撿到了便宜而感到開心不已，並買下一隻送給媽媽當作禮物。

但當她去接小狗回家時，發現牠似乎長得和一般的法國鬥牛犬不太一樣，但當時小狗才5周大，貝瑟妮以為只是牠還沒長開，所以沒有把這件事放在心上，且全家人都非常喜歡這個新到來的成員，並將小狗取名為「盧娜（Luna）」。

然而隨著盧娜越長越大，貝瑟妮越來越覺得不對勁，因為牠不但毛髮比其他法國鬥牛犬的還要更長、更濃密，鼻子也比較扁平，似乎比起法鬥看起來更像約克夏，對於愛犬品種感到困惑不已的貝瑟妮決定帶牠去看獸醫，結果發現盧娜的品種其實是「Frorkie」，也就是法國鬥牛犬和約克夏的混種。

儘管盧娜的「身世」和當初設想的不太一樣，但貝瑟妮表示他們不會因此就改變對盧娜的愛，「無論品種或價格如何，我們都張開雙臂歡迎牠加入我們的家庭，牠讓這個家變得完整。」同時貝瑟妮也原諒賣家，認為這只是個無心之過，「雖然一開始有些困惑，但幸運的是盧娜非常健康。」