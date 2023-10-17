澳洲一對夫妻前往公墓參加祖母的喪禮，準備開車返家前，丈夫到附近的公廁上廁所，結果才進去2秒鐘，就像看到鬼一樣，臉色蒼白地跑了出來，一問之下才得知，他一打開馬桶蓋就看見有「世界第二毒蛇」之稱的東部擬眼鏡蛇盤踞在坐墊上。

Deadly Snake Lurks Out of Public Toilet: 'Thing of Nightmares' https://t.co/xZLf0YJlwe — Feedy News 🇺🇸 (@feedynewsUS) October 16, 2023

根據《新聞周刊》報導，澳洲一對米勒夫妻（Michael and Dolly Miller）和5歲女兒在10月11日前往古塔蒙拉（Cootamundra）公墓參加丈夫祖母的葬禮，儀式過程中妻子多莉帶女兒到墓園的公廁上廁所，離開之前阿姨曾警告她「小心一點，這裡有很多蛇。」多莉不以為意，幸運的沒有在公廁中發現蛇。

隔天米勒一家人準備返回雪梨，又來到公墓和祖母道別，「我的丈夫邁克爾在我們長途開車回家以前需要上廁所，所以他把車停在公廁附近跑了進去。」未料才過了2秒鐘，邁克爾就像看到鬼一樣，臉色蒼白地跑了出來，在車前驚恐地大喊「廁所有蛇！」

邁克爾表示，他一進廁所打開馬桶蓋，就看到一條蛇盤踞在坐墊上，瞬間嚇一大跳，連忙落荒而逃。多莉聽完後，要求他回到廁所拍一張照片，邁克爾一臉為難，猶豫了幾秒還是走回門口，快速拍完就立刻跑回車上。從照片中可以看到，這條蛇的一部分身體被馬桶蓋夾住，其餘部分則纏繞在水管之間。

報導指出，這條蛇的品種為「東部擬眼鏡蛇（Eastern Brown Snake）」，是一種毒蛇，在澳洲被這種蛇咬傷後死亡的人數，比其他品種的蛇類都還要多。根據墨爾本大學（University of Melbourne）毒液研究小組（Venom Research Unit）的數據，東部擬眼鏡蛇是「世界第二毒蛇」，毒液中含有強效的神經毒素，可以讓被咬者的心臟、橫膈膜和肺部停止運作，進而造成窒息現象。