第二次世界大戰期間，希特勒領導納粹德國屠殺猶太人，死亡人數多達600萬，不過希特勒為何如此痛恨猶太人？大陸當代作家馮學榮提到，反猶太主義早在中世紀就已存於歐洲，除了宗教對立外，還有受到經濟與德國極端民族主義興起等因素，導致納粹大屠殺發生。

大陸當代作家馮學榮說，納粹德國在二戰時屠殺猶太人的原因有3個，第一是「宗教對立」，歐洲人認為猶太人和阿拉伯人都屬於「閃族」，也就是異族，而且歐洲人信仰基督教，猶太人則是信奉猶太教，不承認耶穌是上帝的兒子或救世主，因此「反猶太主義」並非在希特勒時代才出現，早在中世紀就存在於歐洲，其中也包含德國。

第二是「德國極端民族主義興起」，猶太人在1000多年前反抗羅馬帝國統治，最終被驅逐而流散於歐洲各地，歷史上不少歐洲統治者不允許猶太人購買土地，他們只能靠經商求生存，例如經營商店、百貨及高利貸，此外猶太人民族文化較封閉，寄居在其他國家並不會對該國產生歸屬感，被寄居的國家遇到困難，他們也不會提供協助，當時德國遭遇經濟低靡，希特勒靠煽動極端民族主義而上台，提倡德意志民族的血統最純正，將猶太人視為眾矢之的。

第三則是「猶太人統治世界陰謀論」，當時歐洲歷史上存在各種猶太人的謠言，例如猶太人會在逾越節殺基督兒童做祭品；西元1321年左右，還出現猶太人收買並唆使痲瘋病患者在水井投病毒，導致歐洲流行痲瘋病，在二戰爆發前夕，德國還流傳猶太人想控制世界、阻止德意志民族崛起的「猶太–共濟會陰謀論」，但這些謠言都是子虛烏有。

歐洲長期與猶太人有宗教、種族敵視問題，又發生經濟困境，因而衍生為政治衝突，德國當時遇到經濟危機，希特勒靠民粹而上台，德國人敵視猶太人，猶太人也仇視德國人，猶太人在希特勒上台前，也發表不少反德國的言論，希特勒帶領納粹分子原本只是想趕走猶太人，但事情卻越演越烈，因而爆發大規模屠殺。