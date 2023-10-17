近日一段影片在網路上流傳，一具鱷魚屍體漂浮在巴西的河面上，身體靠近尾巴處卻不斷激起巨大的水花，像是有馬達在運行一樣，當拍攝者將鏡頭湊近查看，才發現有一隻食人魚正在享用大餐，瘋狂地擺動魚尾巴，試圖鑽進屍體更深處。

綜合外媒報導，這段影片拍攝於巴西爪哇河（Javaés River），從畫面中可以看到，一具凱門鱷（Caiman）的屍體漂浮在河流上，牠的身體靠近尾巴的地方不斷激起巨大的水花，將鏡頭拉近一看，才發現有一條食人魚已經鑽破了鱷魚粗厚的皮膚，在牠的體內瘋狂進食，鱷魚的尾巴也幾乎快要和身體分離。

Instagram帳號「Nature Is Metal」指出，雖然食人魚在許多電影中被當作「吃人怪獸」，但其實牠們更多時候是食腐動物，而不是主動攻擊的「獵人」，主要食物包含昆蟲、魚類、甲殼類、蠕蟲，偶爾也會和影片一樣食用凱門鱷的屍體。

根據《Animals Around The Globe》介紹，食人魚擁有尖銳的牙齒、強壯的下顎，還有一套獨特的牙齒再生系統，每當失去一顆牙齒，新的就會迅速填補原本的空位，確保牠們的「致命武器」能照常發揮。上述特徵造就了食人魚的驚人咬合力，尤其是黑食人魚（Black Piranha，又稱菱鋸脂鯉），牠可以產生比自身體重高30倍的咬合力，按照體型比例，食人魚的咬合力甚至超越暴龍、大白鯊等頂級掠食者。