英國一名音樂家罹患2種罕見失憶症，導致他記憶只有7至30秒，有時一句話還沒講完，他就忘記要說什麼了，就連孩子的名字及長相都不記得，他唯一記得的人就是妻子，每當看到老婆出現，他就會露出開心的笑容。

根據《UNILAD》報導，英國一名85歲音樂家韋爾林（Clive Wearing）患病前多才多藝，不只會彈鋼琴，還曾在教堂擔任男高音和指揮，人生看似一片光明，未料在他47歲時，卻罹患皰疹病毒腦炎（herpes encephalitis），病毒不斷攻擊他的腦神經，韋爾林雖然積極治療但仍無法挽救，他的海馬迴受損相當嚴重。

海馬迴在大腦負責處理記憶，受病毒侵害後，韋爾林無法儲存長期記憶，同時罹患「順行性」、「逆行性」2種失憶症，順行性失憶症使人無法創造新的記憶，只會保留舊記憶，逆行性失憶症則是會失去舊記憶，雖然能產生新記憶，但大腦像被重置，韋爾林的記憶只剩7到30秒，該病被稱為全面失憶症（global amnesia）。

韋爾林是醫學史上最嚴重的失憶症病例之一，他可能還沒講完一句話，就忘了在說什麼，也無法看電影與閱讀，甚至不記得人生的經歷，只記得他曾是一名音樂家，雖然知道自己有小孩，但完全不記得孩子的長相與名字，他只記得妻子德博拉（Deborah），每當看到妻子時，就會露出快樂的笑容，讓人看了相當動容。